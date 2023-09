Neuanfang: Britney Spears lässt sich Schlangentattoo stechen

Britney Spears (41) macht, worauf sie Lust hat. Erst vor wenigen Wochen trennte sich Sam Asghari (29) von der Musikerin. Daraufhin hatte er ihr vorgeworfen, dass sie ihn mit einem Angestellten betrogen hat – zudem behauptete der Tänzer, dass sie ihm gegenüber gewalttätig geworden sei. Aktuell haben die beiden aber gar keinen Kontakt zueinander. Das nutzt Britney für neue Projekte – wie ein bisschen Körperverschönerung.

Das geht unter die Haut. In ihrer Instagram-Story präsentiert die Sängerin ihren Fans nun ihr neuestes Tattoo. Eine Schlange in Rot schmückt fortan ihren unteren Rücken. "Mein neues Schlangentattoo, Leute. Ich bin so aufgeregt, yeah", schwärmt die zweifache Mutter strahlend.

Britney ist nach der Trennung von Sam wiederzuhaben. Denkt die Blondine denn schon wieder daran, einen neuen Mann in ihr Leben zu lassen? "Was Verabredungen angeht, will Britney einfach ihre Freiheit genießen und heiße Typen treffen – das scheint die Priorität zu sein", berichtete ein Insider gegenüber Mail Online.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / britneyspears Britney Spears' neues Tattoo

Getty Images Britney Spears im Juli 2015

