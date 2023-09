Seltener Ausflug: George und Amal Clooney halten Händchen

Die beiden sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag. George Clooney (62) und Amal Clooney (45) gehen seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2014 gaben sich der Schauspieler und die Anwältin bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Drei Jahre später erblickten dann die Zwillinge Alexander und Ella das Licht der Welt. Zuletzt genoss die Familie einen entspannten Familienurlaub am Comer See. Nun waren die beiden allerdings mal wieder nur zu zweit unterwegs.

Das Paar wurde vor einigen Tagen in Venedig gesichtet. Aufnahmen, die unter anderem Hollywood Life vorliegen, zeigen George, wie er Amal liebevoll beim Einsteigen in das Boot half. Der Schauspieler trug ein marineblaues Polohemd und eine weite Nadelstreifenhose, dazu braune Wildleder-Slipper und eine verspiegelte Flieger-Sonnenbrille. Amal sah in ihrem geblümten weißen Kleid mit marineblauen Akzenten, den eleganten Heels und einer trendigen Tasche wunderschön neben ihrem Gatten aus.

Aber George genießt nicht nur die Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern. Kürzlich sorgte der Hollywoodstar nämlich auch für einen unvergesslichen Auftritt auf dem roten Teppich: Er kam in Begleitung seiner Eltern Nick und Nina.

Getty Images George Clooney und Amal Clooney im Dezember 2022

Getty Images Amal und George Clooney, Juni 2018

Getty Images Amal Clooney mit ihrem Mann George im Oktober 2022 in Los Angeles

