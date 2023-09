Was nervt Bachelorette Jenny an ihrem Auserwählten Fynn?

Er setzte sich gegen die Konkurrenz durch. Über viele Wochen hinweg datete Bachelorette Jennifer Saro mehrere Männer gleichzeitig. Am Ende musste sie sich zwischen zwei letzten Rosenanwärtern entscheiden und wählte dabei Fynn (26). Seit dem Ende der Show scheint das Paar im absoluten Liebesglück zu schwelgen. Doch gibt es wirklich so gar nichts, was Jenny bei ihrem Liebsten Fynn so richtig auf die Palme bringt? Promiflash hat nachgehakt.

Auf die Frage, ob die beiden irgendwelche Marotten aneinander gefunden hätten, tut sich das Paar zunächst schwer: "Also konkret stören… Glaube ich jetzt nicht." Doch ändert sich das nur kurz darauf. "Vielleicht, dass ich manchmal ein paar Sachen öfter frage", gibt ausgerechnet Fynn selbst gegenüber Promiflash preis. "Er vergisst halt öfter mal Sachen und dann muss ich die dreimal sagen und beim dritten Mal denke ich dann so – da!", erklärt Jenny und fügt hinzu: "Aber das ist jetzt auch nicht sonderlich schlimm." Letztlich sind die beiden doch auch nur ein ganz normales Paar – und da bleiben selbst sie von den alltäglichen Problemchen nicht verschont.

Aktuell scheinen sie einfach ihre gemeinsame Zeit zu genießen. Vor allem das Versteckspiel der letzten Wochen haben sie inzwischen satt. "Wir freuen uns einfach, jetzt ein normales Leben zu führen", gibt die Influencerin im Promiflash-Interview zu und ihr Liebster bestärkt sie direkt: "Ja, das war wie im Knast jetzt."

