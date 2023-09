Diese "Are You The One?"-Girls findet Calvin Kleinen "geil"!

Er spricht Klartext! Calvin Kleinen (31) ist mittlerweile aus dem deutschen Unterhaltungsfernsehen nicht mehr wegzudenken. Seit er bei der zweiten Staffel der Treuetest-Show Temptation Island mitgemacht hat, ist er Standardkandidat in deutschen Reality-TV-Shows, wo er den Ruf als Frauenheld bekommen hat. Auch privat schaut der Muskelmann gerne Reality-TV – aktuell ist sein Bruder Marvin bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Promiflash offenbart Calvin nun, was er vom diesjährigen Cast hält!

Generell finde er den Cast der diesjährigen AYTO-Staffel "bombe": "Es ist ein superattraktiver Cast. Ich glaube, man hat da richtig Spaß drin und kann richtig nice Leute kennenlernen." Seine Favoritin sei Sabrina. "Also ich hätte versucht, sie richtig kennenzulernen", verrät Calvin im Promiflash-Interview. Besonders angetan hat es dem Aufreißer allerdings auch Alicia Costa Pinhero: "Die Alicia finde ich echt super. Sie hat irgendwas Besonderes. [...] Ich finde die supersympathisch. Was sie sagt, hat Hand und Fuß." Ebenso begeistert ihn Paulina Pilch. "Die sieht auch geil aus", schwärmt der 31-Jährige.

Doch mit wem kann der Weiberheld nichts anfangen? "Sandra Sicora (31) kenne ich natürlich aus den Formaten und die sehe ich ja auch öfter, deswegen wäre das jetzt nicht unbedingt was für mich. Also man kennt sich halt." Auch mit Kim Virginia Hartung (28) wird der Fitnessfan nicht ganz warm: "Also wenn ich in dieser Staffel wäre und da käme direkt diese Stress-Attitude, dann hätte ich mich da auch eher ferngehalten", gesteht Calvin.

