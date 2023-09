Joe Jonas und Sophie Turner wollen sich wohl scheiden lassen

Bei diesem Paar kriselt es wohl gewaltig. Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) machten ihre Beziehung bereits 2016 öffentlich. Nur ein Jahr später machte der "Gotta Find You"-Interpret der Schauspielerin einen Antrag. 2019 folgte dann die traumhafte Hochzeit. Mit der Geburt ihrer beiden Kinder 2020 und 2022 machte das Paar sein Familienglück perfekt. Doch wie es scheint, ist bei den beiden alles aus: Joe und Sophie sollen kurz vor der Scheidung stehen.

Joe ließ seine Leute Kontakt zu mindestens zwei Scheidungsanwälten im Raum L.A. aufnehmen, um sich mit ihnen zu beraten. Der Sänger soll kurz davor stehen, die Scheidungsdokumente einzureichen. Quellen berichten gegenüber TMZ, dass das Paar seit mindestens sechs Monaten ernsthafte Probleme habe. Joe hat sich in den letzten drei Monaten "so ziemlich die ganze Zeit" um ihre beiden kleinen Kinder gekümmert, auch wenn seine Band auf Tour war.

In den letzten Wochen wurde bereits beobachtet, dass Joe seinen Ring nicht am Finger trug. Außerdem verkaufte das Paar kürzlich erst seine Villa in Miami – dabei hatten sie das Haus erst vor einem Jahr gekauft. Bisher äußerte sich keine der Parteien zu der angeblichen Trennung.

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Getty Images Joe Jonas mit Sophie Turner auf einer Premiere

Getty Images Joe Jonas mit seiner Frau Sophie Turner

