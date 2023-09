Miley Cyrus: So entstand ihr Oben-ohne-Foto mit 15 Jahren

Sie packt jetzt richtig aus. Miley Cyrus (30) wurde mit der Serie Hannah Montana weltberühmt. Später wollte sie sich von ihrem jugendlichen Image lösen und als Erwachsene wahrgenommen werden – und versuchte das mit einem Oben-ohne-Bild. Das Bild, das in der Juni-Ausgabe 2008 der Vanity Fair in Schwarz-Weiß veröffentlicht wurde, sorgte damals für einen Skandal, weil Miley zu dieser Zeit gerade mal 15 Jahre alt war. Nun verrät die Sängerin die Hintergründe des Schnappschusses.

In ihrem neuen Disney+-Special "Endless Summer Vacation" reflektiert Miley den Aufruhr jetzt rückblickend. "Jeder kennt die Kontroverse um das Foto, aber sie kennen nicht wirklich die Hintergründe, die immer viel bedeutsamer sind", erklärt sie. "Dieses Bild von mir ist das komplette Gegenteil des Bubblegum-Popstars, als der ich bekannt war, und das hat für so viel Ärger gesorgt", vermutet die Sängerin weiter. Außerdem verrät sie, dass ihre Schwester Noah auf den Auslöser drückte, um die Bilder zu machen.

Inzwischen zeigt sich die Musikerin öfter mal freizügig im Netz. So teilte sie vor einigen Jahren in ihrer Instagram-Story ein Bild, auf dem sie ihre rechte Hand auf ihre nackten Brüste presst. Unter das Foto schrieb sie: "Fang an, Mustern zu vertrauen, nicht Ausreden."

Miley Cyrus, März 2023

Miley Cyrus, Sängerin

Miley Cyrus, Januar 2010

