Taylor Swifts Konzertfilm verspricht bereits Mega-Erfolg!

Taylor Swift (33) ist aktuell in aller Munde. Der Grund: Mit ihrer "The Eras"-Tour knackt sie momentan sämtliche Rekorde. Um ihr Idol einmal live zu erleben und eines der begehrten Tickets für ihre Shows zu bekommen, stellen sich ihre Fans jeder Hürde. Wie aktuelle Medienberichte nun zeigen, scheinen ihre Fans sogar mit einer Kinoversion der beliebten Sängerin zufrieden zu sein: Der Konzertfilm zu Taylors Tour soll bereits im Vorverkauf eine rekordwürdige Summe eingenommen haben.

Wie Daily Mail berichtet, überschreitet der anstehende Film zur Tour der 33-Jährigen bereits kurz nach dem Beginn des Vorverkaufs die Marke von zehn Millionen Dollar (rund 9,2 Millionen Euro). Der Streifen soll sowohl in den USA als auch in Mexiko und Kanada an je vier Wochenenden gezeigt werden. Bisher galt die Dokumentation "BTS: Yet to Come" der K-Pop Band BTS als absoluter Kassenschlager – dieser hatte an nur einem Wochenende acht Millionen Dollar (rund 7,3 Millionen Euro) eingespielt. Doch TayTay stellt den Film schon jetzt in den Schatten.

Es könnte derzeit einfach nicht besser für den Popstar laufen. Denn erst vor wenigen Tagen gab der Streaminganbieter Spotify bekannt, dass Taylor die erste Frau überhaupt sei, die 100 Millionen monatliche Zuhörer erreichte. Einzig ein Künstler macht ihr die Spitze weiterhin streitig. Mit 110 Millionen Streams gilt The Weeknd (33) als der Top-Artist.

Taylor Swift, Musikerin

Taylor Swift, Musikerin

Taylor Swift im November 2022

