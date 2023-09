100 Millionen Zuhörer: Taylor Swift dominiert auf Spotify!

Sie ist nicht zu bremsen. Taylor Swift (33) zählt zu den ganz großen Namen des Musikbusiness. Mit ihrer "The Eras"-Tour begeistert die US-Amerikanerin aktuell ihre zahlreichen Fans. Dabei kann sie nicht nur live in den Konzerthallen, sondern auch digital auf den Streaming-Plattformen mit ihrer Musik überzeugen – und erreicht so mal eben den nächsten Meilenstein ihrer Karriere: Als erste Frau überhaupt knackt Taylor einen bedeutenden Spotify-Rekord!

Wie der Streaminganbieter auf X mitteilt, ist die "Cruel Summer"-Interpretin die erste Musikerin der Geschichte der Plattform, die 100 Millionen monatliche Zuhörer erreicht hat. Aktuell gibt es nur einen Künstler, der dem Popstar die Spitze streitig macht. Mit seinen über 110 Millionen Hörern bleibt The Weeknd (33) weiterhin der aktuell meistgestreamte Künstler. Jedoch ist dies nicht der erste Spotify-Rekord, den Taylor brechen konnte. Erst am 12. März erzielte sie mit stolzen 67 Millionen Zuhörern den erfolgreichsten Streaming-Tag in diesem Jahr.

Auch Taylors Tour bricht einen Rekord nach dem nächsten. Die 33-Jährige sei auf dem besten Weg, mehr als eine Milliarde Dollar einzuspielen – eine Schwelle, die noch niemand vor ihr erreicht hat, wie Pollstar berichtet hatte. Doch damit nicht genug: Am Ende soll die "The Eras"-Tour sogar eine Rekordsumme von 1,3 Milliarden Dollar übersteigen, was umgerechnet knapp 1,2 Milliarden Euro entspricht.

