Keine Verlobung: Chase Stokes und Kelsea lassen sich Zeit!

Chase Stokes (30) und Kelsea Ballerini (29) haben es nicht eilig. Seit einem halben Jahr gehen die zwei gemeinsam durchs Leben – und sind bis über beide Ohren verliebt ineinander! Immer wieder schwärmen die Sängerin und der Schauspieler voneinander und betonen, wie perfekt sie zusammenpassen. Doch mit dem nächsten Schritt lassen sie sich Zeit: Kelsea und Chase haben noch keine genaueren Pläne für ihre gemeinsame Zukunft.

"Sie funktionieren so gut, weil sie Spaß miteinander haben. Sie haben eine unkomplizierte Beziehung und können einfach sie selbst sein!", verrät ein Insider Us Weekly über die Beziehung des Paares. Der Countrystar und der Outer Banks-Hauptdarsteller würden es zwar ernst miteinander meinen, sich jedoch nicht unter Druck setzen lassen. "Sie haben keine Pläne, sich in nächster Zeit zu verloben", betont der Informant.

Für Kelsea wäre eine Ehe mit Chase schon die zweite: Vor der Beziehung war sie fünf Jahre lang mit Morgan Evans verheiratet. Die beiden trennten sich erst im vergangenen August. Ihr schmerzhaftes Beziehungsende verarbeiten die beiden Musiker in ihren Songs.

ActionPress Chase Stokes und Kelsea Ballerini im April 2023 in New York

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini im April 2023

Getty Images Morgan Evans und Kelsea Ballerini

