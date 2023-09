Viele Vorurteile: Trace Cyrus war schon vor Miley berühmt!

Er will etwas klarstellen! Miley Cyrus (30) ist ein absoluter Superstar – dabei ist die "Wrecking Ball"-Interpretin nicht die einzige in ihrer Familie, die große musikalische Erfolge feiern darf. Neben ihrer Schwester Noah Cyrus (23) ist auch ihr Bruder Trace Cyrus (34) ein bekannter Musiker. Was viele denken: Er wäre nur wegen Miley berühmt. Von diesen Vorurteilen ist Trace total genervt und erklärt auf Instagram: "Als ich in anderen Ländern auf Tournee war, wussten die Leute noch nicht einmal, wer Miley ist."

