Wie denkt Katie Price' Tochter Princess über Schönheits-OPs?

Wie die Mama so die Tochter? Katie Price (45) war von 2005 bis 2009 mit dem britischen Sänger Peter Andre (50) verheiratet und bekam mit ihm gemeinsam zwei Kinder – Junior Savva Andre (18) und die 16-jährige Princess Andre. Diese sieht ihrer berühmten Mama mittlerweile zum Verwechseln ähnlich. Doch plant der Promi-Spross auch so viele Beauty-Eingriffe wie die Mama? Princess hat eine klare Meinung zu Schönheits-OPs!

Auf Instagram macht der Teenager eine Fragerunde. Ein Fan wollte von ihr wissen, ob sie mit der Volljährigkeit auch plastische Eingriffe plane. "In Bezug auf die Operationen – nein, ich will natürlich bleiben", antwortet sie darauf. Princess' Entscheidung natürlich zu bleiben, ist ein anderer Weg als der, den ihre berühmte Mama eingeschlagen hat. Was die Blondine allerdings nach ihrem Abschluss machen möchte, weiß sie schon jetzt: "Ich werde soziale Medien und ein privates Schönheitstraining machen. Ich bin so aufgeregt."

Dass sie ihrer Mutter trotzdem sehr ähnlich sieht, machte Katie im Februar deutlich. Sie postete ein Selfie mit ihrer Tochter auf Instagram, auf dem man die beiden kaum auseinanderhalten kann. Wenn man die Gesichtszüge der 16-Jährigen betrachtet, könnte man sogar denken, dass es nicht Princess, sondern zweimal Katie auf dem Foto ist.

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre und Katie Price im November 2022

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre, Internet-Persönlichkeit

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre/ Princess Andre, Internet-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de