Baldige Hochzeit: Joey King hat ganz klare Vorstellungen

Joey King (24) ist im Hochzeitsendspurt! Im März des vergangenen Jahres wurde die Schauspielerin von ihrem Partner Steven Piet mit einem Heiratsantrag überrascht. Bis zur Trauung ist es offenbar auch nicht mehr allzu lange hin. Die The Kissing Booth-Darstellerin hat vor wenigen Wochen bereits ihren Junggesellinnenabschied gefeiert: Für sie und ihre Freundinnen ging es in ein Weinanbaugebiet in Kalifornien – inklusive der Verköstigung des Rebensaftes. Doch welche Pläne hat Joey für ihre Hochzeit?

Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass die Trauung alles andere als protzig oder pompös werden würde. "Joey möchte eine einfache und elegante Sache. Sie ist so aufgeregt, eine Braut zu sein und [weiß], dass Steven [Piet] ihr Seelenverwandter ist", erklärte der Informant genauer. Die beiden seien glücklich, einander gefunden zu haben.

Einer weiteren Quelle zufolge sei Joey immer noch total geflasht von ihrem Junggesellinnenabschied: "Sie fühlte sich mit Liebe überschüttet, aber die Hochzeit rückt immer näher, also sie ist mittendrin." Wann genau die 24-Jährige ihrem Liebsten das Jawort gibt, ist jedoch nicht bekannt.

Instagram / joeyking Joey King und Steven Piet in Costa Rica

ActionPress Joey King und Steven Piet

ActionPress Joey King im Juli 2022 in London

