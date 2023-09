Kein Ehe-Aus? Fürstin Charlène und Albert strahlen auf Event

Die beiden lächeln die Gerüchte einfach weg! In den vergangenen Monaten haben sich die Spekulationen um eine Liebeskrise zwischen Fürst Albert II. von Monaco (65) und Charlène (45) stark verdichtet. Grund zu der Annahme liefert unter anderem der Umzug der zweifachen Mutter in die Schweiz. Aber auch einige öffentliche Auftritte, bei denen sich der Monegasse ohne seine Frau gezeigt hatte, interpretieren böse Zungen als Ehe-Aus. Nun trotzt das Fürstenpaar diesen Behauptungen: Charlène und Albert strahlen jetzt auf einem Event Seite an Seite um die Wette.

Den beiden wird nun eine große Ehre zuteil: Sie sind bei der Eröffnung eines neuen monegassischen Fernsehsenders namens "TVMonaco" dabei. Während sie sich sichtlich interessiert das Studio ansehen, legen sie auch einen stylishen Auftritt hin, wie Bilder zeigen, die Hello! vorliegen: Die ehemalige Schwimmerin glänzt in einer cremefarbenen Hose mit weitem Bein und einer schwarzen Satinbluse, während ihr Mann in einem marineblauen Anzug, einem weißen Hemd und einer roten Krawatte eine gute Figur neben ihr abgibt. Von einer möglichen Ehekrise ist den beiden allerdings überhaupt nichts anzumerken.

Vor wenigen Wochen noch verbrachten Charlène und Albert gemeinsam mit ihren Zwillingen Jacques (8) und Gabriella (8) eine schöne Zeit auf Korsika. So genossen sie ihren Urlaub auf einer Jacht sowie das Sonnenbaden am Strand – und auch dabei wirkte das Fürstenpaar total happy.

Getty Images Fürstin Charlène im Juni 2023

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco beim F1 Grand Prix 2023

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

