Beauty-Doc-Check: Wie natürlich sind "Love Island"-Girls?

Was ist wirklich echt an den Love Island-Girls? In der kommenden Woche ist es endlich so weit: Die diesjährige Staffel der beliebten Datingshow startet am 11. September. Am Montag wurden auch endlich die Kandidaten bekannt gegeben: Neben den Zwillingen Vanessa und Jenny sind noch einige weitere heiße Girls am Start. Doch wie natürlich sind die "Love Island"-Girls in diesem Jahr? Promiflash hat beim Beauty-Doc Dr. Murat Dağdelen nachgefragt!

Bei Alessandra ist er sich sicher: "Botox, um die Augenbrauen anzuheben, Lippenunterspritzung, vielleicht eine Grübchen-OP, wenn nicht von Geburt aus." Außerdem vermutet er eine Brustvergrößerung. Bei Evi vermutet er gemachte Lippen – auch eine Fettabsaugung am Bauch könnte möglich sein. Laura dürfte Botox in der Stirn und der Zornesfalte haben und ebenfalls gemachte Lippen, genau wie die Zwillinge Jenny und Vanessa. Bei Letzterer vermutet er Botox im ganzen Gesicht. Dennoch sei wichtig zu erwähnen, "dass man Botox nur in Bewegung beurteilen kann und ich nur retuschierte Bilder erhalte", erklärt er Promiflash.

Nach der Bekanntgabe der diesjährigen Kandidaten gaben auch zahlreiche Promiflash-Leser ihre Meinung zu ihnen ab. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Patrick Fabian (36) war der Meinung: "Na, da gab es aber auch schon ein besseres Starterfeld" und benannte die Show als oberflächlich. Ein weiterer Netz-User pflichtete ihm bei: "Ist die Voraussetzung als Frau, dass man Schlauchboot-Lippen hat?"

Anzeige

DiaMonD Aesthetics Dr. Murat Dağdelen, Beauty-Doc

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Vanessa und Jenny, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Laura, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de