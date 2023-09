Bester Papa: Seal und Flavio Briatore buhlen um Leni Klum

Sie kämpfen um ihre Gunst. Leni Klum (19) ist die Tochter des Ex-Formel-1-Managers Flavio Briatore (73). Diesen hatte Mama Heidi Klum (50) 2003 gedatet, bevor die Beziehung zerbrach. Später fand sie in Sänger Seal (60) ihr neues Glück. Ganze sieben Jahre waren die beiden liiert – in dieser Zeit adoptierte der Musiker auch ihre Tochter Leni. Auf Social Media teilt Seal einen seltenen Schnappschuss mit Leni – und wirft damit eine Frage auf...

Buhlen die Männer jetzt etwa um den Titel "bester Vater"? "In New York mit der jungen Frau, die vor 19 Jahren mein Leben zum Besseren verändert hat. Danke, Leni, dass du mich zu einem besseren Menschen gemacht hast", schreibt Seal zu einem Schnappschuss auf Instagram. Das Bild zeigt ihn und seine Adoptivtochter. Beide grinsen in die Kamera, während der "Love's Divine"-Interpret den Arm um sie legt. Nicht nur, dass Seal sonst eher keine Fotos mit Leni postet, sondern auch das Timing des Posts ist interessant. Denn dieser folgt nur wenig später auf die Urlaubsfotos, die Flavio Briatore, den biologischen Vater der Klum-Tochter, gemeinsam mit dieser zeigten.

Ob der Post als Antwort auf Flavios Instagram-Beitrag zu verstehen ist, ist ungewiss. Auf dem besagten Bild posierte der italienische Sportmanager zusammen mit Leni und seinem Sohn Nathan für die Kamera. "Urlaub in Monaco", schrieb der stolze Papa zu seinem Beitrag.

Instagram / seal Leni Klum und Seal im September 2023

Instagram / seal Leni Klum, Model

Instagram / briatoreflavio Nathan Falco Briatore, Flavio Briatore und Leni Klum im August 2023

