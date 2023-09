"Fühlt sich stark": Madonna ist bereit für ihre Welttournee

Madonna (65) ist wieder bereit für die Bühne! Vor wenigen Monaten sorgte die Sängerin für einen mächtigen Schock: Aufgrund einer bakteriellen Infektion kollabierte sie und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort soll Madonna sogar reanimiert worden sein. Mittlerweile hat sich die "Like A Prayer"-Interpretin davon aber wieder erholt. Madonna möchte schon bald ihre Hits auf den weltweiten Bühnen zum Besten geben – und bereitet sich dafür mit voller Vorfreude auf den Start ihrer Tour vor!

Ihren 65. Geburtstag feierte die Queen of Pop noch vor wenigen Tagen mit ihren Liebsten in Lissabon. Nun konzentriert sie sich wieder voll und ganz auf ihre Tour, wie ein Insider gegenüber People verrät. "Sie ist am vergangenen Montag zu den Proben zurückgekehrt. Sie ist so glücklich, wieder auf der Bühne zu stehen und fühlt sich stark. [...] Sie liebt es, wieder in einem kreativen Umfeld zu sein", so der Informant, der hinzufügt, dass die Tournee die "ehrgeizigste Tournee der Ikone überhaupt" ist. Gemeinsam mit langjährigen Freunden arbeite Madonna aktuell an dem "letzten Schliff".

Wie dankbar die Musikerin ist, dass es ihr nach dem Schock wieder besser geht, machte sie an ihrem Ehrentag deutlich. "Es ist toll, am Leben zu sein... und großartig, meine Tanzschuhe anziehen zu können und meinen Geburtstag zu feiern! Ich bin so dankbar!", schrieb Madonna unter einem Video auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Madonna bei der MET-Gala im Mai 2017

Anzeige

Getty Images Madonna im Januar 2014

Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de