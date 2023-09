Fürstin Charlène und Albert reisen ohne Kids nach Südafrika

Das wird wohl nicht einfach für Fürstin Charlène (45) werden. In den vergangenen Jahren lief es für sie nicht gerade rund: Ende 2021 war sie an einem schlimmen Hals-Nasen-Ohren-Infekt während ihrer Reise in ihr Heimatland Südafrika erkrankt. Aus diesem Grund durfte sie monatelang in kein Flugzeug steigen, um zu ihrer Familie nach Monaco zurückzukehren. Deshalb dürfte die nächste Zeit für die Frau von Fürst Albert II. (65) besonders emotional werden: Charlène reist gemeinsam mit ihrem Mann wieder nach Südafrika – jedoch ohne ihre beiden Kinder!

Wie Bunte berichtet, macht sich das monegassische Fürstenpaar nach Südafrika auf. Doch anstelle eines Familienurlaubs werden die beiden wohl ihre Zweisamkeit genießen müssen. Der Grund: Ihre Zwillinge Gabriella (8) und Jacques (8) müssen zu Hause bleiben, da die Sommerferien bald enden und es zurück ins Schulleben geht. Nun bleibt es abzuwarten und zu hoffen, dass die Kids dieses Mal nicht so lange auf die Rückkehr ihrer Mama warten müssen.

Neben der Sorge, dass die Reise in Charlènes Heimatland wie beim letzten Mal enden könnte, darf sich die ehemalige Schwimmerin auch noch mit den Gerüchten über eine Ehekrise auseinandersetzen. So behaupten böse Zungen, dass es zwischen ihr und Albert kriselt – allerdings trotzen die monegassischen Royals diesen Spekulationen derzeit mit einigen gemeinsamen öffentlichen Auftritten.

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Jacques und Gabriella

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Mai 2023

