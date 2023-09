Lässig in Schwarz: Jacob Elordi haut Fans in Venedig um!

Heiß, heißer, Jacob Elordi (26)! Für den US-amerikanischen Schauspieler könnte es derzeit wohl kaum besser laufen. Der Netflix-Hit The Kissing Booth hatte ihm zum Durchbruch in Hollywood verholfen, woraufhin er andere große Rollen abgreifen konnte. In Euphoria zeigte er sich von einer ziemlich dunklen Seite – schon bald können ihn die Fans in dem Film "Priscilla" dann auch als Elvis Presley (✝42) sehen. Zu den Filmfestspielen in Venedig erschien er aber einfach als Jacob – und haute mit seinem Auftritt die Fans um!

Auf dem roten Teppich posierte der Hottie in einem schwarzen Anzug, der einige Details parat hatte. Am Kragen seines Sakkos war ein Schmetterling aus schwarzem Stoff befestigt. Hin und wieder setzte der 26-Jährige eine schwarze Sonnenbrille auf und komplettierte damit seinen ohnehin bereits coolen Look. Was die Fans jedoch am meisten zum Schmelzen brachte, waren Jacobs Mimik und Gestik.

Denn neben seinem verschmitzten Lächeln bekamen die Besucher ab und zu ebenfalls lässigere Blicke zugeworfen. Einmal legte er aber auch fast etwas verlegen seine Hand auf den Mund, kurz darauf schickt er sogar Küsse an die Fans. Auf Instagram schwärmen die User total von Jacob: "Mein Crush für immer" und "Oh mein Gott, was ein schöner Mann", heißt es in den Kommentaren.

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, "Priscilla"-Star

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, "Euphoria"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de