Erster Teaser: So sieht Jacob Elordi als Elvis Presley aus!

So haben die Fans Jacob Elordi (26) noch nicht gesehen! Der Schauspieler wurde vor allem durch die Filmreihe The Kissing Booth bekannt. Nun schlüpft er in dem neuen Streifen "Priscilla" in die Rolle von Elvis Presley (✝42). Neben Cailee Spaeny (25) wird darin die Liebesbeziehung der Rock'n'Roll-Legende mit seiner Frau Priscilla Presley beleuchtet. Ein erster Teaser verspricht schon einiges: Jacob kann sich als Elvis ziemlich sehen lassen!

