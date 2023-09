Sommerhaus-Trailer: Es fließen Tränen, Alkohol und Ekelbrühe

Jetzt können sich die Fans selbst ein kleines Bild machen! Noch bevor die diesjährige Staffel von Das Sommerhaus der Stars begonnen hat, machen die Teilnehmer Krawall. Unter anderem sind Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan sowie Gigi Birofio (24) und Dana Feist dabei. Laut Medienberichten soll es zwischen den beiden Paaren zum Streit gekommen sein. Nun taucht ein Trailer der Staffel auf und zeigt: Es fließen Tränen, Alkohol und andere ekelhafte Flüssigkeiten!

Auf TikTok gibt es erste Einblicke in das diesjährige Sommerhaus. Wie in den Staffeln zuvor, wird es auch 2023 ziemlich laut. Aneinander geschnittene Snippets zeigen: Claudia Obert (61) ist in diesem Format ebenfalls in ihrem Element – sie lässt die Korken knallen! Doch nicht nur das: Ihr Partner Max scheint Trockensex mit ihr zu üben. "Ich bin der einzige Star", schreit die Luxusliebhaberin daraufhin durchs Haus.

Aber auch der Kandidat Maurice Dziwak schreit – jedoch scheint er es dabei auf eine einzelne Person abgesehen zu haben: "Das Weib muss raus, alter." Ein anderer Ausschnitt zeigt Walentina, die bei einem der unterhaltsamen Spiele brüllt. Es wird also tatsächlich viel Drama geben – auch den Mittelfinger kann sich die Blondine nicht verkneifen. An wen der gerichtet ist, bleibt jedoch noch offen. Die Fans dürfen sich auch darauf freuen, dass die Stars mit stinkenden Substanzen übergossen werden. Die Laiendarstellerin Pia Tillmann (35) kriegt definitiv etwas ab.

RTL Claudia Obert und Max Suhr

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

