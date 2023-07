Janelle Brown genießt ihr neues Leben nach Trennung von Kody

Ein ganz neuer Lebensabschnitt! Janelle (54) und Kody Brown (54) waren rund 30 Jahre lang verheiratet. Im Dezember vergangenen Jahres hatten die Sister Wives-Stars, deren polygames Leben im TV zu verfolgen war, ihre Trennung bekannt gegeben. Danach entschied sich die US-Amerikanerin dazu, sich von nun an auf sich selbst und einen gesünderen Lifestyle zu konzentrieren. Das gelingt ihr offenbar: Im Netz zeigt Janelle, wie happy sie nach dem Liebes-Aus ist!

Via Instagram teilt die 53-Jährige einige Schnappschüsse und Clips eines Bootausfluges. Ihr scheint es wirklich total gut zu gehen: Glücklich grinst sie in die Kamera und posiert für ein paar Selfies mit einer Bekannten. "Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, ein Boot zu ankern und den Tag im und auf dem Wasser zu verbringen. Das macht so viel Spaß und ist so entspannend. Ich habe letzte Nacht so gut geschlafen", berichtet Janelle.

Ihre Fans freuen sich sehr über die Fortschritte der TV-Bekanntheit. "Du umarmst dieses eine Leben, das dir gegeben ist, und blühst einfach auf, strahlst und bist erstaunlich stark", kommentiert eine Followerin begeistert. "Du siehst so glücklich und entspannt aus" und "Das hast du dir verdient", merken zwei weitere User an.

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown im Juli 2023

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown mit einer Bekannten im Juli 2023

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de