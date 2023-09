Keine Krise? Prinz Harry und Meghan tanzen innig auf Konzert

Jetzt wirken sie total happy! Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) sollen laut Insidern in einer Ehekrise stecken. Der Sohn von König Charles III. (74) und die einstige Schauspielerin entfernen sich angeblich immer mehr voneinander. Zuletzt wirkte er auf einigen Dates mit seiner Frau eher ernst – fast schon schlecht gelaunt, weswegen die Spekulationen immer mehr wurden. Doch jetzt ist ein neues Video aufgetaucht, in dem Harry und Meghan sich sehr verliebt präsentieren!

Ein neues Video auf TikTok zeigt, dass der 38-Jährige und seine Liebste viel Spaß auf einem Konzert von Beyoncé (42) hatten. Das Paar tanzte, umarmte sich mehrmals und wirkte einfach glücklich. Harry gab Meghan liebevoll einen Kuss auf die Wange, während sie ihre Hüften zu Queen B's Hits schwang. Ein anderer Clip zeigt, wie sie das Konzert gespannt mitverfolgen. Dabei hatte er seine Hand auf ihre Hüfte gelegt und die Suits-Darstellerin an sich gezogen.

Das alles sieht eher weniger nach einer Krise aus. Aber was heizt die Gerüchteküche denn an? Zuletzt war Meghan öfter ohne ihren Verlobungsring unterwegs gewesen, den sie eigentlich immer in Kombination mit ihrem Ehering getragen hatte. Das soll laut Mirror sogar Harry total verwirrt haben.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Markle in Nottingham, Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de