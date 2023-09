Nach Po-Entblößung: Polizei ermittelt nun gegen Kanye West

Kanye West (46) hat mal wieder über die Stränge geschlagen. Der Rapper sorgt für einen Skandal nach dem anderen: So war er in der Vergangenheit wegen beleidigendem und rassistischen Verhalten aufgefallen. Vor wenigen Tagen leistete er sich einen weiteren Fauxpas, indem er auf einem Wassertaxi mit seiner Partnerin Bianca Censori in Venedig seinen nackten Po entblößte. Das hat jetzt wohl Folgen: Die italienische Polizei ermittelt gegen Kanye wegen eines Verstoßes gegen die Regeln des öffentlichen Anstands.

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplaudert, könnte es unangenehm für den Rapper und seine Liebste werden. "Das Vergehen, das untersucht wird, ist ein Verstoß gegen den öffentlichen Anstand", so die Quelle. Durch die viral gegangenen Fotos, die den nackten Hintern des Musikers und daneben seine Partnerin zeigen, sollen sie der Stadt nicht genügend Respekt gezollt haben. "Die Bilder zeigen das Paar eindeutig in einem Zustand der Intimität", erläutert der Informant. Angeblich sollen sich auch Leute beschwert haben, die Zeugen dieses Anblicks geworden sind.

Aber nicht nur den Zuschauern vor Ort soll der Anblick von Yes nackten Hintern unangenehm gewesen sein, sondern auch seiner Ex Kim Kardashian (42). Der Unternehmerin seien die Fotos sehr peinlich, wie ein Insider gegenüber The Sun verraten hatte. Sie sei der Meinung, dass etwas mit dem Vater ihrer Kinder und seiner Bianca etwas nicht stimme.

Anzeige

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de