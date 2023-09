Kanye Wests Po-Fotos sind seiner Ex Kim Kardashian peinlich!

Kim Kardashian (42) macht sich Sorgen um Kanye West (46)! Seit einigen Monaten ist der Ex-Mann der Reality-TV-Bekanntheit mit der Yeezy-Architektin Bianca Censori liiert. In den vergangenen Wochen sorgen die beiden immer wieder mit ihrem Auftreten im Italien-Urlaub für Schlagzeilen: Mehrfach wurden sie in bizarren, freizügigen Outfits abgelichtet. Zuletzt tauchten außerdem Fotos des Rappers auf, bei denen er sein Hinterteil entblößt. Kanyes Ex-Frau Kim ist dieses skurrile Verhalten total peinlich!

Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, sei die 42-Jährige nicht nur beschämt von den jüngsten Paparazzi-Fotos ihres Ex' – sie sei auch in Sorge. Kanye und Biancas Verhalten und Auftreten in den vergangenen Wochen soll Kim sehr beunruhigt haben. Sie sei angeblich der Meinung, dass mit dem Paar "eindeutig etwas nicht stimmt." Auch wisse sie nicht, wie sie die jüngsten Eskapaden des Musikers ihren vier gemeinsamen Kindern erklären soll.

Biancas Outfits sorgen auch für große Empörung bei den Italienern. Zahlreiche verärgerte Bürger beschwerten sich über die superfreizügigen Looks. "Wir brauchen diesen Abschaum nicht in Italien", schrieb ein Einwohner in den sozialen Medien. Sogar eine Geldstrafe wegen des Verstoßes gegen die öffentliche Sittlichkeit wurde bereits gefordert. Laut Daily Mail könnte diese 5.000 bis 10.000 Euro betragen.

APEX / MEGA Kanye West und seine Freundin Bianca Censori, Mai 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

