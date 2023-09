Sophie Turner fühlte sich in Ehe mit Joe Jonas "gefangen"

Für Sophie Turner (27) ist ihre Scheidung beinahe ein Befreiungsschlag. Die Schauspielerin und Joe Jonas (34) gingen seit 2016 gemeinsam durchs Leben. Nur drei Jahre später folgte dann auch schon die Traumhochzeit sowie die Geburt ihrer beiden Mädchen. Nun ist jedoch alles vorbei. Und während viele vermuteten, das Paar würde nun eine schwere Zeit durchmachen, überrascht die Game of Thrones-Darstellerin in neuen Aufnahmen. Sophie scheint die Trennung nicht allzu viel auszumachen.

Wie ein Vertrauter gegenüber Daily Mail berichtet, soll sich die 27-Jährige in ihrer vierjährigen Ehe mit dem Jonas Brothers-Mitglied "gefangen" gefühlt haben. Bilder zeigen, wie sie nur kurz nach dem Liebes-Aus in Birmingham einen Shot nach dem anderen trinkt. Dabei soll sie alles andere als betrübt gewirkt haben. Ein Freund mag den Grund wissen: "Sie möchte die Zeit nachholen, die sie als junger Mensch verloren hat. [Joe] will ein geregeltes Leben, aber sie ist nicht bereit dafür." Zwar sei der Altersunterschied der beiden anfangs kein Problem gewesen, jedoch soll er mit der Zeit "zu einem echten Problem geworden [sein]", meint der Vertraute der Britin.

Auch die Details aus ihrem Ehevertrag sollen bereits ans Licht gekommen sein. Wie Just Jared berichtete, soll der "Camp Rock"-Star seine Beteiligungen im Musikgeschäft behalten und auch Sophie muss nichts von ihren Geldeinnahmen aus ihrer Schauspielkarriere abgeben. Einzig das Sorgerecht ihrer beiden Kinder sei bislang ungeklärt.

Getty Images Sophie Turner im März 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met Gala 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2023

