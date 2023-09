Wollen Laura Müller und der Wendler noch ein zweites Baby?

Kommt hier etwa schon bald weiterer Nachwuchs? Laura Müller (23) und Michael Wendler (51) gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Neben dem Schlagerbusiness des Sängers und dem OnlyFans-Content der Influencerin hatten die beiden vor einigen Wochen angekündigt, sich ein weiteres Standbein aufzubauen: Die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer haben einen Podcast gestartet. Und darin sprechen Michael und Laura jetzt über ein zweites Baby!

In dem Podcast "Die Wendlers" denken die beiden Wahl-Amerikaner jetzt laut über ein Geschwisterchen für ihren Sohn Rome Aston nach. Dabei gibt das Paar preis, dass es sich noch ein weiteres Baby wünsche. Allerdings wollen sie mit dem zweiten Nachwuchs warten, bis sich Lauras Körper von der Geburt ihres Sohnes Rome Aston erholt hat.

Erst vor wenigen Wochen kam Laura aus dem Schwärmen über das Mama-Dasein gar nicht mehr raus. "Ich kann nur sagen: beste Leben! Ich kann mir ein Leben ohne meinen Rome gar nicht mehr vorstellen. Also was ich davor gemacht habe, weiß ich nicht", gab sie in ihrer Instagram-Story zu. Vorher sei alles langweilig gewesen, doch jetzt mache ihr Leben Sinn. "Ich liebe mein Leben", strahlte die Beauty.

Michael Wendler und Laura Müller, DSDS 2021

Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Laura Müller, Influencerin

