Zum Geburtstag: Tallulah Willis macht Freund Liebeserklärung

Tallulah Willis (29) schwebt wieder auf Wolke sieben! Die Schauspielerin muss aktuell eine schwere Zeit durchmachen: Nachdem bei ihrem Vater Bruce Willis (68) Demenz und Aphasie diagnostiziert worden war, trennte sich ihr Verlobter Dillon Buss von Tallulah. Doch nun ist sie wieder glücklich vergeben: Seit geraumer Zeit geht Tallulah mit dem Hottie Justin Acee gemeinsam durchs Leben. Anlässlich seines Geburtstags widmete Tallulah ihrem Liebsten einen besonders süßen Post!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 29-Jährige Schnappschüsse vom gemeinsamen Spaghetti-Essen und Posieren vor einer traumhaften Landschaft. "Alles Gute zum Geburtstag an einen absoluten Lichtblick von einem Menschen. Meinem Menschen", schreibt Tallulah unter der Bilderreihe und vertaggt zudem ihren Liebsten. In seiner Story reagiert Justin prompt auf die Glückwünsche. "Ich liebe dich", schreibt er zu einem Repost.

Bereits in der Vergangenheit machte Tallulah deutlich, wie glücklich sie mit Justin an ihrer Seite ist. Unter einem Bild, auf dem der Musiker mit den Hunden der US-Amerikanerin kuschelt, schreibt sie verliebt: "Natürlich ist es ein Prinz der Chihuahuas, der mein Herz gestohlen hat!" "Ich freue mich so für dich", reagiert daraufhin ein Fan in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / buuski Bruce und Tallulah Willis, Januar 2023

Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis mit ihrem Freund Justin Acee

Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis' Freund Justin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de