Tallulah Willis' Partner trennte sich nach Bruce' Diagnose!

Tallulah Willis (29) und ihre Familie müssen aktuell eine schwierige Zeit durchmachen. Vor wenigen Monaten machte Bruce Willis (68) bekannt, dass er an Demenz und Aphasie erkrankt ist. Da ihn die Krankheiten schwer belasten, hat der Schauspieler seine Hollywood-Karriere endgültig an den Nagel gehangen. Auch die Töchter des Stars leiden sehr unter seiner Situation – nun verrät Tallulah, dass sich außerdem ihr Verlobter Dillon nur kurze Zeit nach der Diagnose ihres Vaters von ihr trennte!

"Im Juni vergangenen Jahres machte mein Freund, der damals mein Verlobter war, mit mir Schluss", erzählt die 29-Jährige in einem emotionalen Essay für Vogue. Zu dem Zeitpunkt habe die Familie erst seit weniger als drei Monaten von Bruce' Erkrankung gewusst. Wie die Schauspielerin betont, habe sie vor der Trennung schon mit einer Reihe von psychischen Problemen zu kämpfen gehabt, wie etwa der Borderline-Persönlichkeitsstörung, ADHS und Anorexie, weswegen sie nur noch 38 Kilogramm wog. Ihre Liebsten hätten Tallulah sehr geholfen und sie in eine stationäre Therapieeinrichtung in Texas gebracht.

In ihrem Essay verrät die US-Amerikanerin auch, dass sie schon vor der Demenz-Diagnose ihres Vaters gemerkt habe, dass er sich anders verhält. "Ich wusste schon lange, dass etwas nicht stimmt. Es begann schleichend, er reagierte oft nicht. Unsere Familie führte es auf einen Hollywood-Hörverlust zurück", erinnert sie sich.

Instagram / buuski Tallulah Willis und Dillon Buss im August 2021

Getty Images Tallulah Willis im Februar 2023

Getty Images Tallulah Willis, Schauspielerin

