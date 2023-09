Das liebt Moderatorin Sylvie Meis an ihrem "Love Island"-Job

Sie genießt ihren Beruf in vollen Zügen. Sylvie Meis (45) zählt zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen TV-Welt. Im Jahr 2021 hatte die einstige Let's Dance-Moderatorin einen großen Job an Land gezogen. Für die beliebte Kuppelshow Love Island steht sie seither regelmäßig vor der Kamera und führt als Host durch das Format. Doch was genau ist es, dass Sylvie am meisten an der Arbeit bei "Love Island" liebt? Promiflash hat nachgehakt.

"Erst mal, weil ich ja großer 'Love Island'-Fan bin und ich damals sehr geehrt war, diesen Job bekommen zu dürfen. [...] Von ganz nah dieses ganze Abenteuer und die Liebe von unseren Islandern zu erleben, ist einfach schön", verrät die gebürtige Niederländerin gegenüber Promiflash. Dabei seien es auch die "großen" und "glamourösen" Auftritte während der Show, die sie immer wieder ins Staunen bringen. Zuletzt erklärt die Moderatorin auch, dass sie sich vor allem auf eine Neuerung des Formats freut: "Dass ich sogar die Liveshows moderieren darf."

Jedoch wird die 45-Jährige die Liveshows nicht alleine moderieren müssen. An ihrer Seite: Niemand geringeres als Oli (45) P.. Schon ab dem 11. September wird der Musiker dann gemeinsam mit Sylvie jeden Montag die Islander live in der Villa begrüßen dürfen, verkündete RTL2. Was die Zuschauer da alles erwarten wird, bleibt vorerst ungewiss. Zumindest das Moderationsduo zeigt sich bereits voller Vorfreude.

RTLZWEI/Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Getty Images Sylvie Meis im Januar 2023

RTL2 Sylvie Meis und Oli P., Moderatoren

