Joe Jonas bezeichnet Sophie vor Trennung als "Stubenhocker"

War das der Trennungsgrund? Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) hatten 2019 ihre Liebe besiegelt, indem sie sich das Jawort gegeben hatten. Doch nun mussten ihre Fans einen großen Schock verdauen: Die Schauspielerin und der Sänger haben die Scheidung eingereicht! Gerüchten zufolge soll die Ehe der beiden zerrüttet sein – aber gibt es Gründe für diesen Bruch? Joe hat Sophie während ihrer Ehe als "Stubenhockerin" bezeichnet – wurde sie ihm etwa zu langweilig?

Auf Social Media kursiert momentan ein TikTok-Video aus dem Jahr 2020, in dem der Jonas Brothers-Star gemeinsam mit der Game of Thrones-Darstellerin einige Fragen beantwortet. Als der Sprecher wissen will, wer von den beiden der Stubenhocker in der Beziehung sei, zeigt der 34-Jährige auf die Frau seiner Kinder. Dem stimmt die Schauspielerin lächelnd zu und zeigt ebenfalls auf sich. Doch könnte sich durch ihre Vorliebe, viel Zeit zu Hause zu verbringen, Trott in ihre Ehe geschlichen haben? So werten die Fans jedenfalls den Clip.

Ein Insider berichtete noch vor wenigen Tagen, dass Sophie alles andere als ein Stubenhocker gewesen sei. "Sie möchte die Zeit nachholen, die sie als junger Mensch verloren hat. [Joe] will ein geregeltes Leben, aber sie ist nicht bereit dafür", erklärte die Quelle gegenüber Daily Mail und verriet, dass sich die 27-Jährige in ihrer Ehe mit Joe "gefangen" gefühlt habe.

Getty Images Joe Jonas im Mai 2023

Instagram / sophiet Joe Jonas und die schwangere Sophie Turner

Getty Images Sophie Turner im März 2023

