Schon wieder: Leo DiCaprio mit Vittoria Ceretti unterwegs!

Leonardo DiCaprio (48) heizt die Gerüchteküche weiter an! Der Schauspieler genießt sein Single-Leben offensichtlich in vollen Zügen – und ist dafür bekannt, nichts anbrennen zu lassen. Zuletzt machte der Titanic-Star zahlreiche Schlagzeilen rund um eine angebliche Romanze mit Supermodel Gigi Hadid (28). Doch seit einigen Wochen scheint es ihm nun eine andere Laufstegschönheit angetan zu haben: Leo wurde schon wieder mit Vittoria Ceretti (25) gesichtet!

Auf aktuellen Fotos, die Just Jared vorliegen, wurde der 48-Jährige am Donnerstag erneut mit dem Model erwischt. Die beiden waren zusammen in Los Angeles unterwegs. Allerdings zeigen die Aufnahmen, dass Leo und Vittoria das Gebäude nicht gemeinsam verließen: Während die 25-Jährige den Vorderausgang nahm, schlich er sich durch die Hintertür heraus.

Der Beziehungsstatus der zwei ist bislang noch nicht geklärt. Allerdings sah man die beiden bereits vor wenigen Tagen bei einem gemeinsamen Rendezvous. Wie Page Six berichtet hatte, wirkten Leo und Vittoria bestgelaunt, als sie es sich bei Eis und Kaffee in der kalifornischen Sommersonne gut gehen ließen.

Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de