Luca Hänni und Christina melden sich aus den Flitterwochen!

Luca Hänni (28) und Christina Luft (33) genießen ihre Flitterwochen in vollen Zügen! Während seiner Let's Dance-Teilnahme hatte es zwischen dem einstigen DSDS-Sieger und seiner Tanzpartnerin heftig gefunkt – seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. 2022 fiel Luca schließlich vor seiner Liebsten auf die Knie, ein Jahr später gaben sich die Turteltauben nun das Jawort. Ihre Flitterwochen verbringen sie in Kapstadt. Wie gut es Luca und Christina dort geht, machen sie jetzt deutlich!

Auf ihren Instagram-Accounts melden sich die frisch Angetrauten bei ihren Fans – und zwar aus dem Bett: In gemütlichen Bademänteln und mit Burgern, Pommes und Co. auf den Tellern lassen es sich Luca und Christina so richtig gut gehen. "Gestern haben wir so viel erlebt und erkundet, dass wir es zum Essen gar nicht mehr aus dem Bett geschafft haben – auch mal schön!", schreiben die beiden überglücklich zu dem Schnappschuss.

Dass es ihren Stars während der Reise so gut geht, erfreut auch die Fans. "Genau so stelle ich mir traumhaft schöne Flitterwochen vor️! Es macht so viel Freude, euch so glücklich und unbeschwert zu sehen! Dankeschön, dass ihr diese Einblicke gewährt", schreibt ein User, während ein weiterer kommentiert: "Vielen lieben Dank, dass ihr euer Glück mit uns teilt. Es ist immer wieder schön, euch so happy zu sehen."

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance" 2020

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni im August 2023

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der Premiere von "No Time To Die"

