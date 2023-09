Nach Kourtneys Entlassung: Travis Barker lässig unterwegs

Er ist ganz cool unterwegs! Vor wenigen Tagen hatte Travis Barker (47) einige Auftritte seiner Band Blink182 aufgrund eines familiären Notfalls abgesagt und war zurück in die USA geflogen. Zahlreiche Fans vermuteten, dass seine Frau Kourtney Kardashian (44) ihr gemeinsames Kind bekommen könnte. Dem war augenscheinlich nicht so, denn der Reality-TV-Star verließ die Klinik im Anschluss mit Babybauch. Berichten zufolge soll die Schwangere wieder wohlauf zu Hause sein. Offenbar lässt das auch Travis aufatmen: Er wurde lässig gekleidet in L.A. gesichtet.

Auf Bildern, die unter anderem Daily Mail Celebrity vorliegen, trägt der Schlagzeuger ein lockeres weißes Shirt mit Aufdruck und eine weite grüne Hose. Dazu kombiniert er eine Mütze. Wie das Blatt berichtet, wurde Travis beim Ausgehen in Los Angeles gesichtet. Der Ausflug soll stattgefunden haben, kurz nachdem Kourtney das Krankenhaus verlassen und wieder nach Hause durfte.

Paparazzibilder, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigten Travis und Kourtney zuvor am Samstag vor einem Krankenhaus in Los Angeles: Auf den Bildern laufen der Schlagzeuger und die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin vom Ausgang der Klinik zu ihrem Auto – und dabei ist deutlich zu sehen, dass Kourtney noch immer einen großen Babybauch hat.

