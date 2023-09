Das waren die letzten Worte der Queen an Ex-Schwiegertochter

Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Sarah Ferguson (63) war zehn Jahre lang mit Prinz Andrew (63) verheiratet gewesen. 1996 ließen sich die ehemaligen Turteltauben jedoch scheiden. Dennoch hatte die Mutter von Prinzessin Eugenie (33) und Prinzessin Beatrice (35) laut eigener Aussage auch nach ihrer Trennung noch einen sehr guten Draht zu Queen Elizabeth II. (✝96). Nun plaudert Sarah aus, welche letzten Worte die Queen an sie richtete!

In ihrem Podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah erzählt die Herzogin von York von ihrem letzten Gespräch mit der verstorbenen Königin: "Das Letzte, das die Queen zu mir sagte, war: 'Sei einfach du selbst, Sarah.'" Die ehemalige Monarchin habe immer gesehen, wenn sie sich verstellt habe: "Sie war so genervt, wenn ich nicht ich selbst war. [...] Aber jetzt bin ich ich selbst und ich bin einfach so glücklich, dass ich das sein kann", gesteht Sarah.

Nach dem Tod von Elizabeth im September letzten Jahres adoptierte Sarah die beiden Corgis ihrer Ex-Schwiegermutter. Die beiden Hunde waren ein Geschenk von Sarah, ihrem Ex-Mann Andrew und ihren Töchtern Eugenie und Beatrice an die Queen. Sie wollten die Monarchin aufheitern, als ihr Ehemann Prinz Philip (✝99) im Jahr 2021 im Krankenhaus gelegen hatte. "Sie sind eine wahre Freude und immer, wenn sie ohne Grund bellen, denke ich, dass die Königin gerade bei uns ist", verrät Sarah.

Action Press / Royal Press Europe Sarah Ferguson und Prinz Andrew im Juni 2019

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis der Queen

