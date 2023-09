Taylor Swift geht ihrem Ex Matty Healy nur knapp aus dem Weg

So nah und doch so fern! Im Frühling waren die Liebesgerüchte um Taylor Swift (33) und Matty Healy (34) groß gewesen. Die Sängerin und der The-1975-Frontmann sollen eine Romanze geführt haben. Diese Liaison hatte allerdings recht schnell ein Ende gefunden. Drei Monate nach ihrer Trennung schien für beide das Leben weiterzugehen. Taylor war wieder im Studio und Matty knutschte nicht weit entfernt mit einer Neuen rum.

Die "Shake it Off"-Sängerin wurde gesichtet, als sie auf dem Weg zu einem Aufnahmestudio in New York war. Sie schien wieder bereit zu sein, neue Musik zu ihrer langen Liste von Hits hinzuzufügen. Laut Mirror spielte dabei die Entfernung zu ihrem Ex keine große Rolle für Taylor. Nur ein paar Blocks weiter vergnügte sich nämlich Matty mit der Influencerin Gabbriette Bechtel.

Er scheint über die Sängerin hinweg zu sein. Denn der Musiker spazierte gemeinsam mit seiner neuen Flamme durch New York. Dabei tauschten die beiden Zärtlichkeiten miteinander aus. In einem Café sollen auch ein paar Küsse gefallen sein.

Getty Images Taylor Swift im Oktober 2021

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Matty Healy, The-1975-Frontmann

