Nach Taylor-Romanze: Matty Healy knutscht mit Influencerin

Er ist offenbar über sie hinweg! Vor einigen Monaten waren Liebesgerüchte um Taylor Swift (33) und Matty Healy (34) kursiert. Immer wieder waren die Sängerin und der The-1975-Frontmann Seite an Seite gesichtet worden. Inzwischen ist die Beziehung der beiden wieder vorbei – angeblich seien herablassende Bemerkungen des Musikers der Grund dafür gewesen, dass die "Shake It Off"-Interpretin einen Schlussstrich gezogen hatte. Inzwischen ist der Rockstar wohl darüber hinweg, denn: Matty knutscht mit Gabbriette Bechtel!

Das zeigt ein Video, das Page Six vorliegt: Am Montag verbringen der Sänger und die Influencerin einen gemeinsamen Tag in New York. Bei diesem Spaziergang bleiben auch die Zärtlichkeiten nicht aus – in einem Café drücken sich Matty und Gabbriette innige Küsse auf die Lippen, bis sie Hand in Hand weiter durch die Stadt spazieren.

Für Fans des "Somebody Else"-Interpreten dürfte es jedoch keine Überraschung sein, dass er wieder jemanden datet. Vor wenigen Monaten plauderte ein Insider gegenüber People über Taylor und Mattys Liaison: "Sie hatte Spaß mit ihm, aber es war immer zwanglos." Zwischen den beiden gebe es aber kein böses Blut.

Instagram / gabbriette Gabbriette Bechtel, Influencerin

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Matty Healy, The-1975-Frontmann

