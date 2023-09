Zeit für ein kleines Work-out: Cathy Hummels tanzt im Müll

Sie hat keine Berührungsängste! Cathy Hummels (35) arbeitet seit 2020 als Moderatorin. Für Formate wie Kampf der Realitystars stand sie bereits etliche Male vor der Kamera. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat präsentiert sich die Beauty gerne einer großen Menge. In den sozialen Medien nimmt sie ihre Follower gerne mit und zeigt Einblicke aus ihrem Alltag – wie auch jetzt wieder. Cathy filmt sich, wie sie in einer Mülltonne tanzt.

"Was nicht passt, wird passend gemacht – Gutes Work-out und bestes Training", schreibt sie zu den Aufnahmen auf Instagram, die sie in einem Papiercontainer zeigen. In einem braunen Sportanzug hüpft die Influencerin auf leeren Kartons herum und zerkleinert sie dabei. Als sie dann auch noch ihre Arme dazu bewegt und ihre Hüften kreisen lässt, sieht es fast so aus, als würde Cathy im Müll tanzen.

Die Freude, die die Brünette dabei hat, möchte sie mit ihren Fans teilen. "Versucht es. Macht Spaß", schreibt sie unter das Video. Ihre Follower scheinen aber nicht so angetan von Cathys Empfehlung. "Und dann ist es so fest gestopft, dass es bei der Leerung nicht rausfällt. Solche Leute lieben wir bei der Stadtreinigung", kommentiert ein User. Ein anderer wirft ihr vor, die Aktion nur für Social Media zu machen.

