Elf Jahre Ehe: Blake Lively hält Händchen mit Ryan Reynolds

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (46) sind offenbar immer noch überglücklich miteinander. Die beiden Schauspieler haben vier gemeinsame Kinder – die Töchter Betty, Inez und James und ein Baby, dessen Name noch nicht offiziell bekannt ist. In wenigen Tagen, am 9. September, feiern die einstige Gossip Girl-Darstellerin und der Deadpool-Star sogar schon ihren elften Hochzeitstag. Kurz vorher wurden Blake und Ryan bei einem romantischen Spaziergang abgelichtet.

Paparazzi fotografierten die beiden am Mittwoch in New York City, als sie Hand in Hand durch die Straßen schlenderten. Blake hatte dabei ein strahlendes Lächeln im Gesicht – Ryan wirkte ebenfalls ziemlich glücklich. Auch modisch gaben sie ein gutes Paar ab. Die 36-Jährige strahlte in einem Blumenkleid mit bunten Sneakern, während ihr Ehemann auf ein olivgrünes Hemd und eine blaue Jeans setzte.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Ryan anlässlich Blakes Geburtstag betont, wie dankbar er für ihre Beziehung ist. "Das Einzige, was mir auf der Welt unwiderruflich gehört, ist die Liebe, die Wertschätzung und die Ehrfurcht, die ich für diesen Menschen empfinde. Ihr Leben mitzuerleben ist etwas, das ich nicht als selbstverständlich ansehen könnte, selbst wenn ich es versuchen würde", hatte er zu einer Reihe gemeinsamer Fotos auf Instagram geschrieben.

Blake Lively und Ryan Reynolds im Mai 2022 in New York City

Blake Lively und Ryan Reynolds

Blake Lively und Ryan Reynolds

