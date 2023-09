Kendra Wilkinson muss wegen Panikattacke ins Krankenhaus!

Kendra Wilkinson (38) ist überfordert. Das ehemalige Playboy-Model hatte sich 2018 von ihrem langjährigen Ehemann Hank Baskett (41) getrennt. Dennoch ziehen sie für ihre Kinder Hank und Alijah an einem Strang und kümmern sich beide um sie, was vor allem der Beauty nicht immer leicht gefallen war. Nun sorgt sie bei ihren Fans erneut für einen Schock: Kendra musste ins Krankenhaus!

Wie TMZ erfahren haben will, befindet sich der Realitystar momentan in medizinischer Behandlung. Der Grund: Sie konnte schlecht schlafen, erlitt eine heftige Panikattacke und musste deshalb ins Krankenhaus gebracht werden. Wie der Vertreter der US-Amerikanerin erklärt, soll sie momentan sehr überfordert mit ihrem Job in der Immobilienbranche und ihren beiden Kinder sein, was möglicherweise ein Grund für ihre Panikattacke gewesen sei. Ihr Ex-Mann stehe ihr jetzt allerdings zur Seite und kümmere sich um sie in der Klinik.

Für Kendra ist das gemeinsame Erziehungsmodell ihrer Kinder ebenfalls nicht einfach. "Es war ein harter Anfang für mich, mich an die gemeinsame Elternschaft zu gewöhnen", verriet sie in einem Interview mit People und erklärte: "Ich wusste nicht, wie ich meine Kinder nicht da haben sollte. Und dann setzten die Schuldgefühle ein."

Getty Images Kendra Wilkinson und Hank Baskett mit ihren Kindern Hank und Alijah

Getty Images Kendra Wilkinson im Juni 2022

Instagram / kendrawilkinson Kendra Wilkinson im Juli 2022

