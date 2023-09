König Charles und Camilla gedenken Queen bei Gottesdienst

Sie zollen der einstigen Regentin Tribut. Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) jährt sich zum ersten Mal: Nach 70 Jahren auf dem britischen Thron hatte sie am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral ihren letzten Atemzug getätigt. Vor allem für ihren Sohn König Charles (74) änderte sich daraufhin so einiges – er musste fortan in die Fußstapfen seiner Mutter treten. Für ihn wird der Todestag seiner Mutter daher wohl kein einfacher sein. Bei einem Gottesdienst mit seiner Frau Camilla (76) erinnerte er an die Queen.

In einer Kirche unweit des schottischen Landsitzes Balmoral begibt sich das neue Oberhaupt von Großbritannien gemeinsam mit seiner Frau Camilla in einen Gottesdienst. Dieser habe zu Ehren der Queen stattgefunden. Zu diesem Anlass trug der König einen traditionellen schottischen Kilt und ein hellbraunes Jackett, während seine Ehegattin ein blaues Kleid wählte. Wie unter anderem People berichtet, sei wohl zu erwarten, dass das Paar den heutigen Tag privat und in stiller Andacht verbringe.

Auch Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) machten bereits deutlich, wie sehr sie die Queen noch immer vermissen. Auf Instagram teilte das royale Paar süße Fotos, die die Queen in allen möglichen Lebenssituationen zeigten. Mal mit ihren Fans und ihren geliebten Corgis oder auch mit ihren Urenkelkindern, darunter auch Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). "Wir alle vermissen dich", schrieben sie zu den Bildern.

Getty Images König Charles in Aberdeenshire, September 2023

Getty Images Queen Elizabeth II. und König Charles III im Dezember 2019

Prinzessin Kate Queen Elizabeth (m.) mit einigen ihrer Enkel und Urenkel

