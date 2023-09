Pamela Anderson verzichtet bei Event komplett auf Make-up

Sie zelebriert ihren neuen Look. Mit der US-Serie Baywatch hatte Pamela Anderson (56) weltweit Erfolge gefeiert. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere gehörte die US-Amerikanerin zu den begehrtesten Stars Hollywoods. Neben der Schauspielerei ist sie jedoch vor allem bekannt für ihre zahlreichen Playboy-Shootings. Bis heute ziert sie die meisten Cover des Magazins. Auf diesen präsentierte sich die Beauty perfekt gestylt und mit dramatischen Make-up-Looks. Das ist nun vorbei: Auf einer Veranstaltung zeigt sich Pamela natürlich schön.

Bei einem Event zeigt sich die Blondine oben ohne – ganz ohne Make-up versteht sich. "Ich mag es, Dinge zu tun, die anders sind, ich glaube, dass dies ein neues Kapitel in meinem Leben ist", verrät Pamela im Rahmen der Veranstaltung gegenüber ET. An der Seite ihrer beiden Söhne Brandon und Dylan Lee präsentiert sie stolz ihre natürliche Schönheit. "Die 90er-Jahre waren die 90er-Jahre, und jetzt haben wir das Jahr 2023", erklärt Pamela. Es ist kaum zu übersehen, wie wohl sich die 56-Jährige in ihrem neuen Look zu fühlen scheint – sie strahlt förmlich mit dem Blitzlicht-Gewitter um die Wette.

In einem Interview mit Elle hatte sie über ihre Entscheidung gesprochen, nur noch natürlich herumzulaufen. "Mir ist aufgefallen, dass Leute immer krassere Make-up-Looks tragen. Ich probiere, gegen den Strom zu schwimmen und das Gegenteil zu machen”, hatte die Blondine daraufhin erklärt.

