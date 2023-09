Prinz Harry ist für Invictus Games in Düsseldorf gelandet

Er ist im Lande! Vor rund neun Jahren hatte Prinz Harry (38) die Invictus Games ins Leben gerufen. Bei dem mehrtägigen Event treten kriegsversehrte Soldaten aus aller Welt in zehn Sportdisziplinen wie etwa Leichtathletik oder Rollstuhl-Rugby an. Vergangenes Jahr fand der Wettkampf im niederländischen Den Haag statt, dieses Jahr in Deutschland. Am Sonntag geht es in Düsseldorf los – Prinz Harry ist aber schon heute angereist!

Das berichtet nun Bild. Demnach soll der Flieger des Royals am Freitagnachmittag am Flughafen in Düsseldorf angekommen sein. Am Sonntag wird er die Invictus Games, an denen in diesem Jahr 21 Nationen teilnehmen, feierlich eröffnen. Vorerst bleibt Harry aber alleine – seine Frau Herzogin Meghan (42) soll erst im Laufe der kommenden Woche zu ihm stoßen.

Einen langen Flug hatte Harry aber nicht. Er war nämlich vorher in seiner Heimat Großbritannien. Dort hatte er am Donnerstag an den WellChild Awards teilgenommen. Am heutigen ersten Todestag seiner Großmutter Queen (✝96) Elizabeth II. wurde er zudem morgens vor Schloss Windsor gesehen. Dort befindet sich die letzte Ruhestätte der einstigen Regentin, wo Harry ihr möglicherweise Tribut zollte.

Prinz Harry bei den Invictus Games in Orlando im Mai 2016

Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham, Dezember 2017

Prinz Harry, London 2023

