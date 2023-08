Schon so groß: Sängerin Ciara zeigt stolz ihren Babybauch!

Ciara (37) könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein! Die Sängerin und ihr Mann Russell Wilson (34) sind seit 2016 verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn hat die Musikerin aus einer vorherigen Beziehung. Erst vor wenigen Tagen gaben die beiden stolz bekannt, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Und wie Ciara nun mit einem Babybauch-Foto beweist: Es dauert wohl nicht mehr allzu lange, bis ihr viertes Kind auf die Welt kommt!

Auf Instagram teilt die 37-Jährige ein paar Schnappschüsse eines Schwangerschaftsfotoshootings. Ihre wachsende Babykugel setzt sie dabei mit einer tief sitzenden Jeans und einem bunten Crop-Top in Szene. Dazu kombiniert die "Like a Boy"-Interpretin zahlreiche elegante Gold- und Perlenketten. Ihre Haare hat sie in zwei opulenten Zöpfen hochgestylt.

Ihre Schwangerschaft hält Ciara auch nicht von ihrem Job ab, denn kürzlich brachte sie einen neuen Song mit Chris Brown (34) raus. Beim Dreh des Musikvideos von "How We Roll" war sie offenbar auch schon in freudiger Erwartung. "Mir war so übel! Aber der Dreh war mega!", berichtete sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / ciara Ciara im August 2023

Getty Images Footballspieler Russell Wilson mit seiner Frau Ciara

Instagram / ciara Ciara im August 2023

