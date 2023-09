Selten! Miley Cyrus spricht offen über das Ehe-Aus mit Liam

Miley Cyrus (30) spricht offen über die Trennung von ihrem Ex-Mann Liam Hemsworth (33)! Nach einer jahrelangen On-off-Beziehung waren die Sängerin und der Schauspieler 2018 den Bund der Ehe eingegangen. Doch nur wenige Monate später trennte sich das einstige Traumpaar endgültig. Nun erinnert sich Miley an den Moment zurück, in dem sie wusste, dass sie und Liam keine gemeinsame Zukunft haben werden...

In der TikTok-Serie "Used to Be Young" lässt die 30-Jährige ihr Leben Revue passieren – so auch die endgültige Trennung von ihrem Mann. Schon im Juni 2019 sei klar gewesen, "dass [ihre] und Liams Verpflichtung, verheiratet zu sein", zu Ende gehen würde – obwohl die beiden seit zehn Jahren zusammen waren und füreinander Liebe empfanden. Bei einem Auftritt sah Miley schließlich ein, dass sie keine weitere Zukunft in der Ehe mit Liam sieht: "Der Tag der Show war der Tag, an dem ich beschlossen hatte, dass es in meinem Leben nicht mehr funktionieren würde, in dieser Beziehung zu sein."

Rund ein Jahr später wurde die Scheidung von Miley und Liam schließlich vollzogen – dabei setzte dem einstigen Disney-Star vor allem die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu, wie sie ebenfalls in dem Format verrät. "Was wirklich beschissen war, war nicht die Tatsache, dass ich und jemand, den ich geliebt habe, gemerkt haben, dass wir uns nicht mehr so lieben, wie wir es früher getan haben – das ist okay, das kann ich akzeptieren. Ich kann aber nicht akzeptieren, dass man mich schlecht macht und all diese Geschichten erzählt", wettert Miley.

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus mit Liam Hemsworth im Mai 2019

Getty Images Miley Cyrus im Februar 2020

