Bleibt Sophie Turner noch mit Schwägerinnen eng befreundet?

Sophie Turner (27) macht aktuell eine schwere Zeit durch. Die Schauspielerin und Joe Jonas (34) haben sich vor vier Jahren das Jawort gegeben. Doch seit Kurzem machen Gerüchte die Runde, dass es zwischen den beiden aus und vorbei sein soll – und tatsächlich: Die Game of Thrones-Darstellerin und der Jonas Brothers-Sänger bestätigten heute, dass sie die Scheidung trotz ihrer zwei Töchter eingereicht haben. Wird die Trennung nun auch Sophies Freundschaft zu ihren Schwägerinnen beeinflussen?

Die 27-Jährige hatte in der Vergangenheit stets von ihren beiden Schwägerinnen Priyanka Chopra (41), die mit Nick Jonas (30) verheiratet ist, und Danielle Jonas (35), die die Kevin Jonas' (35) bessere Hälfte ist, geschwärmt. "Es ist auch schön, angeheiratete Freundinnen zu haben, die wirklich cool sind, mit denen ich abhängen kann und mit denen wir wirklich darüber reden können, wie verrückt das Leben der Jungs ist", hatte Sophie in einem Interview mit Elle 2020 ausgeplaudert. Die drei bezeichneten sich selbst sogar als "The J Sisters" – ob das in Zukunft so bleibt, wird sich noch zeigen.

Vor allem zu Priyanka sieht die Rothaarige auf. "Man muss sich vor Augen halten, dass sie im Grunde schon eine 20-jährige Karriere in Bollywood hinter sich hat", hatte Joes Noch-Ehefrau ihre Schwägerin gelobt. Auch die gebürtige Inderin hält große Stücke auf ihre 14 Jahre jüngere Schauspielkollegin. "Ich hatte nie eine Schwester, also ist es wirklich schön, Danielle und Sophie zu haben", hatte sie gegenüber Elle verraten.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im September 2022

Getty Images Sophie Turner im März 2022

Getty Images Priyanka Chopra, April 2023

