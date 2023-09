Erneut! Lady Gaga und ihr Ex Michael sind zusammen unterwegs

Gibt es bei Lady Gaga (37) und Michael Polansky ein Liebes-Comeback? Die Sängerin und der Unternehmer hatten 2020 öffentlich gemacht, dass sie ein Paar sind. Doch ihre Liebe zueinander war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt: Seit vergangenen März gehen die beiden getrennte Wege – oder etwa doch nicht? Vor Kurzem wurden sie zusammen gesichtet und das war wohl keine Ausnahme: Lady Gaga und Michael unternehmen erneut etwas gemeinsam.

Aktuell befindet sich die 37-Jährige wegen ihrer Jazz- und Piano-Residenz in Las Vegas. Doch dort ist sie Fotos nach zu urteilen, die Just Jared vorliegen, nicht allein: Die "Poker Face"-Interpretin und ihr Verflossener verbringen gemeinsam mit ihren Freunden Zeit in der Stadt. Bedeutet das etwa, dass sich die Sängerin und der Unternehmer wieder annähern? Bislang meldet sich noch keiner der beiden darüber zu Wort.

Bereits Mitte August verbrachten Lady Gaga und Michael Zeit zusammen: So wurden sie auf einem Balkon in Kalifornien gesichtet. Wie Just Jared berichtete, sollen sie auf dem Weg zu einem Abendessen gewesen sein.

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, Februar 2020

Getty Images Lady Gaga im April 2022

Getty Images Lady Gaga im März 2022

