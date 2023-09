Prinz Harry ist in Deutschland: Was macht Herzogin Meghan?

Was treibt Herzogin Meghan (42)? Prinz Harry (38) ist momentan in Europa unterwegs. Mitte der Woche war er bei den Well-Child-Awards in London zu Gast und hielt dort eine Rede. Zudem zollte er seiner verstorbenen Großmutter, Queen Elizabeth II. (✝96), an ihrem ersten Todestag den Tribut – still und heimlich hatte er ihr Grab besucht. Danach ging es für ihn weiter nach Düsseldorf für die Invictus Games. Meghan ist derweil in den USA.

Was macht Meghan, wenn Harry nicht da ist? Wie aktuelle Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, erwischten Paparazzi die einstige Suits-Darstellerin in Montecito. In einem schwarzen Wagen düste sie durch die Gegend – augenscheinlich machte sie ein paar Erledigungen. Unterdessen eilt ihr Gatte in Deutschland von Termin zu Termin, was ihm aber offenbar nichts auszumachen zu scheint.

Warum begleitete Meghan ihren Harry eigentlich nicht nach Deutschland? Immerhin besuchten die Eheleute Düsseldorf im vergangenen Jahr noch zusammen. Angeblich soll die 42-Jährige in den USA zu viel zu tun haben. Ob sie ihrem Mann noch nachreisen wird, ist unklar.

Anzeige

TheImageDirect.com/ActionPress Herzogin Meghan in Toronto, Kanada

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de