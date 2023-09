Leonardo DiCaprio erntet Kritik für Knutschfotos mit Model

Er bekommt viel Gegenwind. Leonardo DiCaprio (48) zählt zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Doch sind es aktuell nicht seine Schauspielkünste, die ihn geradewegs in die Schlagzeilen katapultieren. Vielmehr sein Liebesleben sorgt da für jede Menge Gesprächsstoff – und dieser fällt für den Titanic-Star eher weniger gut aus. Das zeigen auch die aktuellen Reaktionen zu seinen jüngsten Turtel-Pics mit Model Vittoria Ceretti (25). Mit seiner neuen Flamme löst Leo kurzerhand eine Welle der Empörung aus.

Während der 48-Jährige derzeit seine Romanze mit der hübschen Brünette auf Ibiza genießt, sind einige Fans schon jetzt sicher: "In einem Jahr wird er sie nicht mehr anschauen!" Dass der Schauspieler gerne jüngere Frauen datet, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch scheint eben genau das viele zu verärgern – wie es auch aktuell der Fall ist. Der Fakt, dass Vittoria kurz vor ihrem 26. Geburtstag steht, belustigt dabei so einige. Schließlich scheint Leo eine strikte "nicht-älter-als-25"-Regel zu befolgen. "Sie hat noch neun Monate", scherzt ein Twitter-User, während ein weiterer meint: "Ich verstehe nicht, was sie an ihm gut finden!"

Das besagte Aufreger-Video, das Page Six vorliegt, zeigte den Schauspieler und das Model während einer gemeinsamen Party-Nacht – und zwar in einem Klub auf der Sonneninsel Ibiza. In dem Clip ist zu sehen, wie die Brünette ihre Arme um Leo schlingt und sie innig miteinander knutschen.

Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, 2020

Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de