Prinz Harry begeistert die Fans im deutschen Fernsehen!

Hier hat Prinz Harry (38) noch Fans! Der Sohn von König Charles III. (74) muss sich seit Jahren mit viel Gegenwind rumschlagen. Besonders sein Rückzug aus der Royal Familie hatte viele ehemalige Bewunderer sehr verärgert – seitdem hagelt es Kritik für beinahe jedes Projekt des Rotschopfes. Aktuell ist der zweifache Vater in Deutschland unterwegs. Und nach einem Auftritt im deutschen Fernsehen ist Harry der Liebling der Zuschauer!

Am Samstagabend saß der britische Blaublüter in der ZDF-Show "Das aktuelle Sportstudio" und sprach dort über die Invictus Games. Doch neben des ernsten Gesprächs versuchte sich Harry auch beim Torwandschießen und trug sogar einen Schal von Mainz 05. Die Zuschauer zeigen sich begeistert von seinem Auftritt: "Das war eine super Sendung, die Stimmung war sehr berührend und hat mich mitgerissen", schreibt ein User auf Instagram. "Ist schon ein cooler Dude, der Harry!", kommentiert zudem ein Zuschauer auf X.

Vom 9. bis zum 16. September finden die Invictus Games in Düsseldorf statt. Harry ist für die Sportveranstaltung in der Stadt – seine Frau Herzogin Meghan (42) begleitet ihn aber nicht. Gemeinsam mit den zwei Kinder Lilibet Diana (2) und Archie Harrison (4) ist die ehemalige Schauspielerin in ihrer Wahlheimat Los Angeles.

Anzeige

ZDF/ Ralph Orlowski Prinz Harry bei "Das aktuelle Sportstudio"

Anzeige

ZDF / Ralph Orlowski Prinz Harry und Angelo Anderson bei "Das aktuelle Sportstudio"

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de