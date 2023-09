Reizvolle Tour-Ausbeute: Drake prahlt mit XXL-BH-Sammlung!

Ein ist wohl ein Sammler aus Leidenschaft! Drake (36) ist weltweit einer der gefragtesten Rapper. Aktuell befindet sich der "Hotline Bling"-Interpret auf großer "It's All a Blur"-Tour, um sein Album mit Rapkollege 21 Savage (30) zu promoten. Dass der gebürtige Kanadier dabei vor allem die Herzen seiner weiblichen Fans höher schlagen lässt, ist kein Geheimnis. Wie begehrt Drake jedoch wirklich ist, verdeutlicht er nun stolz auf einem pikanten Schnappschuss!

Auf Instagram zeigt der 36-Jährige jetzt, was sich an einem Abend auf der Bühne so bei ihm ansammelt. Mit einem schelmischen Grinsen und ausgebreiteten Armen zeigt der Sänger voller Stolz die privaten Geschenke seiner Fans – nämlich ein gigantischer Haufen an BHs in sämtlichen Körbchengrößen und Farbvarianten!

Seine Kollegen im Showbiz beneiden den "One Dance"-Interpreten offenbar um seine reizvollen Präsente. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Rapper 50 Cent (48) im Netz darüber beklagt, dass es bei seiner momentanen Tour enttäuschenderweise keine BHs regnet. "Sie werfen Drake BHs zu. Was kriege ich? Kannst du mir bitte ein paar Drake-Fans besorgen? Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich muss mich besonders fühlen", beschwerte er sich.

Getty Images Drake im Juni 2015

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

Getty Images Drake im Mai 2019

